Am Ende der Pressemitteilung wird das betroffene Gebiet aufgelistet.

Sandkrug (ots) - Die anhaltende Hochwasserlage der Hunte in Sandkrug erfordert weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Anwohner. Aufgrund der fortgesetzten Situation ist der Deich in Mitleidenschaft gezogen und weist eine erhöhte Instabilität auf. Es handelt sich nicht um einen Deich der Hunte. Der betroffene Deich befindet sich am Fleth im Barneführerholz.



Nach aktuellen Untersuchungen ist es erforderlich, einzelne Straßen zu räumen. Diese Maßnahme dient ausschließlich der Vorsorge, um im unwahrscheinlichen Fall eines Deichbruchs die Bewohner bestmöglich zu schützen.



Mit der Einbeziehung benachbarter Feuerwehren, der Polizei und des Bürgermeisters der Gemeinde Hatten Herrn Heinisch wird ein gemeinsamer Einsatz initiiert, um eine Räumung durchzuführen und den Deich mithilfe von Sandsäcken zu stabilisieren.



Es ist wichtig zu betonen, dass diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen wird, um die Sicherheit der betroffenen Anwohner zu gewährleisten. Am Dienstagmorgen wird eine erneute Beurteilung der Deichstabilität vorgenommen, und gegebenenfalls werden weitere erforderliche Schritte unternommen.



Wir appellieren an die Anwohner, den Anweisungen der Rettungskräfte und Behörden Folge zu leisten. Aktuelle Informationen sind über die offiziellen Kanäle der Feuerwehr Sandkrug sowie der Kreisfeuerwehr Oldenburg auf Facebook, Instagram und www.presseportal.de erhältlich.



Betroffene Straßen zur Räumung:



Am Huntetal, Am Fleth



Betroffener Deich:



Am Fleth (nicht der Deich der Hunte)