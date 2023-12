In der Nacht konnten wir einen leichten Abfall der Pegelstände messen.

Sandkrug (ots) - Für die kommenden Tage wird mit weiteren Niederschlägen gerechnet.



Aufgrund der schlechten Zugänglichkeit einiger Deichbereiche wurde ein

Hubschrauber der Bundeswehr angefordert und wird im Laufe des Tages eingesetzt. Der "Super Puma" wird für den Transport von BigBags vom Speckmannsweg zum Einsatzgebiet eingesetzt. Der Hubschrauber dient aufgrund der schlechten Zugänglichkeit nur dem Transport! Es ist KEIN Deich gebrochen!



Bürgermeister Heinisch hat gemeinsam mit der Verwaltung entschieden, dass die Kosten für den Hubschraubereinsatz übernommen werden. So kann der Deich auf einem zusätzlichen Weg gesichert und schnelle Hilfe in unzugänglichen Bereichen gewährleistet werden.



Heute Morgen sind drei weitere Kettendumper eingetroffen. Damit stehen nun insgesamt sechs Dumper parallel für den Einsatz bereit. Mit diesen speziellen Kettenfahrzeugen können die Einsatzkräfte auch in schwer zugänglichen Bereichen am Deich arbeiten.



Heute Morgen trafen Kräfte aus der Stadt Delmenhorst und dem Landkreis

Wesermarsch ein, um die bereits seit mehreren Tagen eingesetzten Kräfte abzulösen.



Die Lage rund um das Wasserwerk in Sandkrug hat sich entspannt. Die

Sicherungsmaßnahmen haben sich als erfolgreich erwiesen.



Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, auf Sperrungen und Warnhinweise zu achten und sich regelmäßig über die aktuelle Entwicklung zu informieren.