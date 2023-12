Am Donnerstag, den 07.

Ganderkesee (ots) - Dezember 2023, wurde die Feuerwehr Ganderkesee gegen 22:25 Uhr in die Birkenheider Straße in Ganderkesee gerufen. Vor Ort war ein PKW von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Fahrer des Fahrzeuges nicht ansprechbar und musste mittels Sofortrettung aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Feuerwehr setzte dazu hydraulisches Rettungsgerät ein, um die Fahrzeugtür zu entfernen. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren die Sicherstellung des Brandschutzes sowie die Absicherung und Ausleuchtung der Einsatzstelle.



Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Beifahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.



Die Feuerwehr Ganderkesee war mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Zwei Rettungswagen und zwei Notärzte waren ebenfalls vor Ort. Gegen 23:15 Uhr konnten die ersten Kräfte die Einsatzstelle verlassen.



Zur Unfallursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.