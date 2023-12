Am Freitag, den 22.12.2023 gegen 07:40 Uhr ist ein Sattelzug von der Autobahn 28 zwischen Hude und Hatten abgekommen und umgekippt.

Hatten (ots) - Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage so dar, dass der Sattelzug am rechten Fahrbahnrand auf der Seite im Grünstreifen lag. Ein Ersthelfer der Johanniter-Unfall-Hilfe war zufällig auf die Unfallstelle zugekommen und konnte den Fahrer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte betreuen. Der Fahrer war ansprechbar, konnte das Fahrzeug jedoch nicht selbstständig verlassen. Um dem Rettungsdienst Zugang zum Patienten zu verschaffen, wurde die Frontscheibe des Lkw entfernt. Weiterhin wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen, der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert.



Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren Falkenburg, Dingstede, Ganderkesee und Sandkrug. Die Autobahn 28 musste während der Bergungsarbeiten zwischen Hude und Hatten voll gesperrt werden.