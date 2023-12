Am Freitagnachmittag, um 13:17 Uhr, ereignete sich auf der Wildeshauser Straße ein schwerer Verkehrsunfall, der drei Fahrzeuge involvierte.

Kirchhatten (ots) - Durch den Unfall wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Großleitstelle Oldenburg alarmierte die Feuerwehren Kirchhatten und Neerstedt, um die eingeklemmte Person mithilfe hydraulischen Rettungsgeräts zu befreien.



Die Unfallstelle erstreckte sich über ca. 100 Metern. Ein PKW geriet von der Straße ab und geriet anschließend in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen PKW kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehten sich die Fahrzeuge und stießen mit einem weiteren PKW zusammen. Infolgedessen waren insgesamt drei Fahrzeuge mit jeweils einem Insassen in den Unfall verwickelt.



Während der Rettungsdienst die Erstversorgung der Patienten übernahm, bereitete die Feuerwehr die technische Rettung vor, um die eingeklemmte Person patientenschonend zu befreien.



Nach rund einer Stunde konnten die Rettungskräfte die Einsatzstelle verlassen. Für die Zeit der Rettung musste die Wildeshauser Straße gesperrt werden. An dem Einsatz waren die Feuerwehren Kirchhatten, Neerstedt, die Polizei sowie der Rettungsdienst beteiligt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der Unfallfahrzeuge.



Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, die von der Polizei aufgenommen wurden.



Fotos: Pressestelle Kreisfeuerwehr



(Fotos dürfen verwendet werden)