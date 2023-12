Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Groß Ippener, geleitet von Hergen Horstmann, begann um 20 Uhr mit herzlichen Eröffnungsworten.

Groß Ippener (ots) - Ein intensiver Rückblick auf das vergangene Jahr offenbarte, dass die Feuerwehr 738 Einsatzstunden und 2.239 Übungsdienststunden absolvierte. Verschiedene Lehrgänge, darunter solche wie Leiter einer Feuerwehr und Zusammenarbeit mit dem THW, wurden erfolgreich von den Einsatzkräften durchlaufen. Eine bemerkenswerte Errungenschaft war das unfallfreie Jahr 2023 ohne Schaden an Material oder Fahrzeugen.



Ein bevorstehendes Highlight im Jahr 2025 ist das 125-jährige Jubiläum der Feuerwehr Groß Ippener, das mit einem festlichen Ball und DJ gefeiert werden soll. In puncto Blutspenden wurden im vergangenen Jahr drei Veranstaltungen mit insgesamt 235 Spender:innen erfolgreich abgehalten. Ortsbrandmeister Hergen Horstmann würdigte das Verpflegungsteam für ihre herausragende Arbeit.



Die Feuerwehr verzeichnete bis zum 1. Dezember 2023 insgesamt 31 Einsätze, darunter 10 Brandeinsätze, 10 Hilfeleistungen, 5 Verkehrsunfälle und 6 Fehlalarme.



Hervorzuheben sind Übungsdienste wie die Wasserentnahme aus offenem Gewässer für potenzielle Brandbekämpfungen und die technische Rettung einer eingeklemmten Person in einem LKW, gemeinsam geübt mit der Feuerwehr Harpstedt aufgrund der nahegelegenen Autobahn 1. Die Zusammenarbeit verschiedener Feuerwehren wurde dabei intensiv trainiert. Die Firma Koopmann unterstützte das Training, indem sie einen LKW zur Verfügung stellte.



Um Unfällen vorzubeugen, wurde ein UVV-Abend (Unfallverhütungsvorschrift) organisiert, der auf potenzielle Gefahren hinwies und wichtige Themen ansprach.



Die Kinderfeuerwehr, bestehend aus 30 Kindern und 13 Betreuern, verzeichnete eine hohe Nachfrage, wobei die Warteliste fast doppelt so lang ist wie die derzeitige Anzahl von Kindern.



Mit einem weinenden und lächelnden Auge blickte Ortsbrandmeister Hergen Horstmann auf seine Amtszeit zurück. Sebastian wurde als neuer Ortsbrandmeister und Bastian Bartel als stellvertretender Ortsbrandmeister einstimmig gewählt. Timo Jarren wurde zum neuen Gruppenführer ernannt, Marie Meyer-Ebrecht übernahm die Funktion der Kleiderwartin, und Hergen Horstmann wurde als Kassenprüfer gewählt. Christian Schmidt und Claus Oertel sind ab sofort die Verantwortlichen des Festausschusses.



Grußworte von Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel und Groß Ippeners Bürgermeister Stefan Pleus betonten die hervorragende Kameradschaft und wünschten den neuen Amtsträgern viel Erfolg. Kreisbrandmeister Frank Hattendorf übermittelte Informationen zu Neuerungen in der Feuerwehrausbildung und betonte die zukunftsorientierte Strukturierung der Kreisfeuerwehr. Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl verkündete den bevorstehenden Umzug des Feuerwehrhauses in Colnrade für Januar 2024.



Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Groß Ippener war geprägt von Erfolgen, Engagement und einem optimistischen Blick in die Zukunft, während sie gleichzeitig das Erbe der Vergangenheit ehrt.



Neu in die Feuerwehr wurden Max Schütte und Tede Eichler aufgenommen. Sie werden nun zu Feuerwehrmännern ausgebildet.



Beförderungen zum/zur Oberfeuerwehrmann/-frau

Matthis Horstemann, Nela Kracke, Johanna Pleus und Marie Meyer-Ebrecht



Beförderungen zum Hauptfeuerwehrmann:



Lars Düse, Nico Kowalski-Perez



Beförderungen zum Löschmeister:



Marvin Bruns und Christian Bruns



Beförderungen zum Hauptlöschmeister:



Bastian Bartel und Sebastian Hohnholz



Geehrt für 60 Jahre Mitgliedschaft:



Hans-Dieter Wülfers und Wilfried Meyer



Auf dem Foto:



Oben links aus Ippener: Mattis Horstmann, Marvin Bruns, Christian Bruns, Bastian Bartel, Sebastian Hohnholz, Hergen Horstmann, Nico Kowalski, Timo Jarren, Johanna Pleus, Nico Sparkuhl, Lars Düser

Untere Reihe: Nela Kracke, Wilfried Meyer, Hans-Dieter Wülfers, Marie Meyer-Ebrecht