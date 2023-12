Die anhaltende Hochwasserlage entlang der Hunte im Landkreis Oldenburg bleibt angespannt, und die Situation verschärft sich weiterhin.

Sandkrug (ots) - Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz und konzentrieren sich darauf, die Deiche zu sichern und zu stabilisieren.



Es wurde festgestellt, dass der Deich an mehreren Stellen durchnässt, sodass weitere Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Der Deich wird mittels Vlies und weiteren Sandsäcken gesichert.



Ab dem 26. Dezember 2023 wird aufgrund der angespannten Hochwassersituation die Astruper Straße in Höhe des Kanu-Anlegers für den Verkehr gesperrt sein. Die Durchfahrt in Richtung Wardenburg wird daher nicht mehr möglich sein.



Wir bitten die Bevölkerung, die Deiche aus Sicherheitsgründen nicht zu betreten. Zusätzlich ist der Bereich Am Huntetal / Am Fleth von diesen Maßnahmen betroffen.



Um den Bürgern Informationen und Unterstützung zu bieten, steht von 12:00 bis 16:00 Uhr ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 04481 9059270 zur Verfügung, um über die aktuelle Hochwassersituation zu informieren.



Wir schätzen die großzügigen Angebote freiwilliger Helfer sehr. Gegenwärtig ist jedoch kein Bedarf an zusätzlicher Unterstützung vorhanden. Die Einsatzkräfte behalten die Lage im Griff und bewerten diese kontinuierlich neu.



Für weitere Informationen und Aktualisierungen wird gebeten, offizielle Warnungen und Hinweise der örtlichen Behörden und Feuerwehr zu verfolgen.