Die Kreisfeuerwehr und der Landkreis Oldenburg appellieren eindringlich an die Bevölkerung, die Deiche im Landkreis Oldenburg nicht zu betreten.

Landkreis Oldenburg (ots) - Aufgrund von teilweisen Aufweichungen sind die Deiche derzeit nicht nur in ihrer Schutzfunktion gefährdet, sondern könnten auch zu einem Sturz ins Wasser führen.



Die aktuelle Situation entlang der Hunte ist von einem sehr hohen Wasserstand sowie einer starken Strömung geprägt. Die Deiche dienen dem Schutz vor Wasser und ihre Funktionsfähigkeit darf nicht durch unvorsichtiges Betreten gefährdet werden.



Des Weiteren wird die Öffentlichkeit dringlich gebeten, keine Einsatzkräfte durch das Befahren von Überflutungsgebieten zu behindern. Die Feuerwehren im Landkreis Oldenburg arbeiten derzeit mehrere Einsatzstellen ab, darunter vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Diese Einsätze erfordern volle Konzentration und den ungehinderten Zugang zu den betroffenen Gebieten.



Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger steht an oberster Stelle. Es wird daher dringend dazu geraten, die Warnungen ernst zu nehmen und die Deiche sowie Überflutungsgebiete zu meiden.



Zusammenarbeit und Achtsamkeit sind in dieser Situation von entscheidender Bedeutung.

Die Kreisfeuerwehr und der Landkreis Oldenburg bedanken sich für das Verständnis.



Für weitere Informationen stehen die offiziellen Kanäle der Kreisfeuerwehr und des Landkreises Oldenburg zur Verfügung.