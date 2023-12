Am Samstag, den 23.12.23 ereignete sich gegen 21.12 Uhr auf der Bahnstrecke Oldenburg - Osnabrück ein Bahnunfall.

Sandkrug (ots) - Im Bereich des Barneführerholzes kollidierte ein Personenzug mit einem umgestürzten Baum. Durch den Aufprall wurde die Front des Zuges stark beschädigt.



Die Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg waren im Einsatz, um den Baum von der Strecke zu entfernen und die Fahrgäste des Zuges zu betreuen. Der Baum konnte mit einer Kettensäge zerkleinert und vom Gleis geräumt werden. Anschließend fuhr der Zug in den nächstgelegenen Bahnhof Sandkrug. Dort konnten die Fahrgäste aussteigen und ihre Reise fortsetzen.



Da der Zug mitten in einem Waldgebiet zum Stehen kam und ein direkt an die Bahnstrecke angrenzender Graben durch die anhaltenden Regenfälle mehrere Meter unter Wasser stand, wäre eine Evakuierung des Zuges im Wald sehr schwierig gewesen.



Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 109 Personen im Zug. Verletzt wurde niemand. Eine Person wurde wegen Kreislaufproblemen von einem Sanitäter betreut.



Keine 24 Stunden später, um 15:01 Uhr, wurden die Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg erneut zu einem Bahnunfall alarmiert. Diesmal nur wenige Meter weiter auf der gleichen Bahnstrecke wie am Vortag.



Auch die Lage beim Eintreffen der Feuerwehren war ähnlich wie am Vortag. Ein Baum war auf die Gleise gestürzt und ein Personenzug war mit einem Baum kollidiert. Der Baum wurde mit einer Kettensäge vom Gleis entfernt und der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen.



Die Anfahrt gestaltete sich aufgrund der starken Regenfälle schwierig. Der Boden war so aufgeweicht, dass eines der Feuerwehrfahrzeuge stecken blieb.



Die Bahnstrecke wurde bis auf weiteres gesperrt.