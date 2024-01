Die Feuerwehren in Pforzheim und dem Enzkreis wurden in der Silvesternacht bis 02:00 Uhr zu insgesamt 34 Einsätzen alarmiert.

Pforzheim (ots) - In Pforzheim rückte die Feuerwehr zu acht Kleinbränden aus. Bei zwei Balkonbränden im Stadtgebiet waren mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Glücklicherweise gab es in beiden Fällen keine Verletzten zu verzeichnen.

Auch musste die Feuerwehr einen Brandmeldealarm in einer Klinik überprüfen, bei dem keine Auslöseursache festgestellt werden konnte. Besonders erwähnenswert war in der Silvesternacht der Brand eines Carports. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden.

Ein brennendes Gartenhaus, welches kurze Zeit später im Bereich des Sonnenhofs in Brand geraten war, konnte ebenfalls schnell durch die Einsatzkräfte gelöscht werden.



Ähnlich wie in den Vorjahren, wurden in der Silvesternacht die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Pforzheim durch dienstfreie Beamte sowie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr verstärkt. Insgesamt waren 20 Beamte der Berufsfeuerwehr sowie etwa 50 ehrenamtliche Kräfte zum Jahreswechsel im Dienst. Die Integrierte Leitstelle wurde für die Zeit des Jahreswechsels durch einen zusätzlichen Disponenten der Berufsfeuerwehr verstärkt.



Insgesamt kam es zu keinen außergewöhnlichen Einsätzen. Auch konnte kein erhöhtes Einsatzaufkommen gegenüber den Vorjahren verzeichnet werden.

Herr Fischer und die gesamte Feuerwehr Pforzheim bedanken sich bei der Bevölkerung für diesen besonnenen Jahreswechsel.



