Die Feuerwehr Pforzheim wurde an den Weihnachtsfeiertagen zu 16 Einsätzen alarmiert.

Pforzheim (ots) - Die Feuerwehr musste zu 4 Feuermeldungen und 12 Hilfeleistungseinsätzen ausrücken, die Schäden waren in allen Fällen gering.



Durch angebrannte Essenreste kam es am 24.12. und am 26.12. zu einer Verrauchung in zwei Wohnungen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Rauchwarnmelder und alarmierten die Feuerwehr. Da sich niemand in der Wohnung aufhielt, beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf das Belüften der Wohnung und das Ausschalten des Herds.



Bei den Hilfeleistungseinsätzen handelte es sich um kleinere Verkehrsunfälle, Türöffnungen für den Rettungsdienst, einen steckengebliebenen Aufzug, Wasserschäden in Wohnungen und einen umgestürzten Baum.



Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die ehrenamtlichen Abteilungen Dillweißenstein und Eutingen im Einsatz. der Weihnachtsfeiertage war das Einsatzaufkommen in der Stadt Pforzheim etwas insgesamt ruhiger als an anderen Tagen.