Klein Offenseth-Sparrieshoop: Brennen mehrere Gartenhütten Datum: Freitag, 22. Dezember 2023, 23.34 Uhr +++ Einsatzort: Klein Offenseth-Sparrieshoop, Am Sender +++ Einsatz: FEU (Feuer standard) Klein Offenseth-Sparrieshoop - In einem Waldstück bei Klein Offenseth-Sparrieshoop sind am späten Freitagabend zwei Gartenhütten ab- beziehungsweise ausgebrannt.

Pinneberg (ots) - An zwei weiteren Lauben wurde Entstehungsbrände gelöscht. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Klein Offenseth-Sparrieshoop und Elmshorn mit insgesamt 36 Kräften und sieben Fahrzeugen.

Die FF Elmshorn war um 23.34 Uhr mit dem Stichwort FEU K (Feuer kleiner Standard) zu einem unklaren Feuerschein im Bereich der Straße Sibirien alarmiert worden. Beim Eintreffen fanden die Helfer schließlich an der Straße Am Sender, kurz vor der Wildtierstation, eine lichterloh brennende Hütte und etwa fünf Meter davor eine zweite Laube, aus der ebenfalls Flammen schlugen, vor. Daraufhin wurde um 23.41 Uhr die Klein Offenseth-Sparrieshooper Wehr nachalarmiert und das Stichwort entsprechend angepasst.

Beide Brände wurden unter Atemschutz und dem Einsatz je eines C-Rohrs gelöscht. Im Zuge der weiteren Erkundung in dem Waldstückchen wurden an zwei weiteren, baufällige Hütten Entstehungsbrände entdeckt und gelöscht.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kräfte

FF Klein Offenseth-Sparrieshoop: 26 mit vier Fahrzeugen

FF Elmshorn: 10 mit drei Fahrzeugen

KFV Pinneberg: 1

Polizei und Kripo