Kreisfeuerwehrverband Pinneberg gibt Tipps für sicheres und friedliches Silvester Der Jahreswechsel ist für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg - von etwaigen Sturm- oder Extremwettereignissen abgesehen - die einsatzreichste Nacht des Jahres.

Pinneberg (ots) - So waren die ehrenamtlichen Helfer vom 31.12. 2022, 18 Uhr, bis zum 1.1.2023, 6 Uhr, insgesamt 36 Mal alarmiert worden. Darunter war ein tragischer Gebäudebrand in Elmshorn, bei dem eine Person um Leben gekommen ist. Das Gros aber sind sogenannte Kleinbrände, zumeist in Müllcontainern oder Papierkörben. Deren Ursache in der Regel ist: unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Viele dieser Einsätze können verhindert werden, wenn Feuerwehr so verwendet wird, wie es vorgeschrieben ist. Dies entlastet nicht nur die ehrenamtlichen Kräfte der freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet, es trägt vielmehr dazu bei, erhebliche Sachschäden oder gar schwere Verletzungen zu verringern, im besten Fall sogar ganz zu vermeiden.

Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg gibt an dieser Stelle Tipps für ein sicheres und friedliches Silvester:



- Verwenden Sie ausschließlich in Deutschland zugelassenes

Feuerwerk mit dem Siegel der Bundesanstalt für Materialprüfung

(BAM) und/oder dem CE-Zeichen. Illegales Feuerwerk hat oft einen

wesentlich höheren Anteil an Schwarzpulver mit teils extrem

hoher Explosivwirkung und ist daher verboten. Gleiches gilt für

selbst hergestelltes Feuerwerk.

- Böller, Raketen und Batteriefeuerwerk gehören nicht in die Hände

von Kindern oder alkoholisierten Personen. Beim Abbrennen ist

die Gebrauchsanleitung zu beachten und genügend Abstand zu

Menschen, Tieren und Sachgütern einzuhalten.

- Bewahren Sie Feuerwerkskörper so auf, dass keine

Selbstentzündung möglich ist. Tragen Sie Feuerwerk niemals am

Körper, etwa in Jacken- oder Hosentaschen.



- Raketen immer senkrecht in den Himmel schießen und nicht aus der

Hand starten. Als Startrampe könnten leere Flaschen in einer

Getränkekiste genutzt werden.

- Zünden sie Feuerwerkskörper nur dort, wo dies auch erlaubt ist.

Beachten Sie, dass im Umfeld von Krankenhäusern, Kirchen,

Kinder- und Seniorenheimen und insbesondere von Reetdachhäusern

das Abbrennen von Feuerwerk verboten ist. Regionale

Feuerwerksverbote der Ordnungsbehörden sind zu beachten.

- Nicht gezündete Feuerwerkskörper, sogenannte Blindgänger,

sollten auf keinen Fall noch einmal angezündet werden. Die

Zündschnur ist zu kurz, um den nötigen Sicherheitsabstand

einhalten zu können.

- Schützen Sie ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Silvesternacht

vor Brandgefahren. Entfernen Sie Möbel, Hausrat und andere

brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen. Halten Sie

Fenster und Türen geschlossen.



- Wählen Sie im Notfall über den Notruf 112. Nur eine schnelle

Meldung bietet die Gewähr für eine schnelle Hilfe. Halten Sie

etwaige Rettungswege frei und behindern Sie nicht die

Einsatzkräfte, wenn diese anderen Mitmenschen zu Hilfe eilen.