Schenefeld: Feuer auf Balkon greift auf Wohnung über - Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses Datum: Sonntag, 31. Dezember 2023, 23.50 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Krähenhorst +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard) Schenefeld - Wenige Minuten vor dem Jahreswechsel endete die Silvesterfeierlichkeiten für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld.

Pinneberg (ots) - Sie wurden bei einem Großfeuer in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Krähenhorst über mehrere Stunden gefordert. Etwa 20 Bewohner des Hauses mussten betreut werden. Verletzt wurde niemand.

In dem Mehrfamilienhaus war gegen 23.50 Uhr auf einem Balkon im dritten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen, das schnell auf die dazu gehörende Wohnung übergriff. Bei der Leitstelle West in Elmshorn gingen mehr als ein halbes Dutzend Notrufe ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr drohte bereits ein weiteres Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl.

Die Feuerwehr nahm die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren auf. Die ehrenamtlichen Helfer verhinderten so, dass sich die Flammen auf das Dach ausbreiteten. Zum Ablöschen von Glutnestern musste die Dachhaut über die Drehleiter geöffnet werden. Dies gestaltete sich wegen der engen Bebauung als nicht ganz einfach, aber letztlich erfolgreich.

Etwa 20 Bewohner des Hauses konnten dieses aus eigener Kraft verlassen. Mehrere von ihnen wurden vom Rettungsdienst, der mit zahlreichen Kräften vor Ort war, gesichtet. Es war keiner verletzt. Damit diese Personen nicht auf der Straße bleiben mussten, wurde ein Bus der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein (VHH) an den Einsatzort gebracht.

Vor Ort machten sich Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof und Kreiswehrführer Frank Homrich ein Bild der Lage.

Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr nicht machen. Die Kripo ermittelt.



Kräfte



FF Schenefeld: ca. 40 mit 8 Fahrzeugen

KFV Pinneberg: 3 mit 3 Farzeugen

Rettungsdienst RKiSH und BF Hamburg: Mehrere RTW, NEF, OrgL

Polizei und Kripo