Uetersen: Feuer in einem leerstehenden Haus Datum: Montag, 11. Dezember 2023, 17.18 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Marktstraße +++ Einsatz: FEU (Feuer standard) Uetersen - In Uetersen ist am am frühen Montagabend aus noch unklarer Ursache zu einem Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus an der Marktstraße gekommen.

Pinneberg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen war mit 42 Kräften im Einsatz und löschte. Personen wurden nicht verletzt.

Für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen war um 17.18 Uhr Vollalarm wegen einer starken Rauchentwicklung aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus ausgelöst worden. Der Qualm hatte sich wegen der Witterung über die Marktstraße ausgebreitet gelegt und erschwerte die Anfahrt der ersten Kräfte, weil die Sicht sehr schlecht war.

Nach der Erkundung von Wehrführer Frank Girnus stand schnell fest, das größere Mengen an Unrat im Erdgeschoss des Hinterhauses brannte. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Außerdem wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandstelle wurde abschließend mit Schaum abgedeckt. Das Haus wurde komplett belüftet und mit einer Wärmebildkamera ohne weitere Feststellung kontrolliert.

Die Feuerwehr rückte nach gut eineinhalb Stunden wieder ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.