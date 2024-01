Wedel: Feuerwehr bewahrt Einkaufzentrum bei Großfeuer vor hohem Schaden Datum: Montag, 1. Januar 2024, 1.21 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Am Marienhof +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard) Wedel - Im letzten Augenblick haben mehr als 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wedel und der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg den Vollbrand eines Einkaufszentrums in Wedel verhindert.

Pinneberg (ots) - Das Feuer war in der Silvesternacht gegen 1.20 Uhr in der überdachten Lkw-Anlieferung des in dem Komplex an der Straße Am Marienhof beheimateten Supermarkts. Flammen der dort aus noch ungeklärter Ursache in Brand geratenen Müllcontainer und Rollcontainer schlugen bis unter das Dach.

Die Feuerwehr setzte in der heißen Phase unter Atemschutz drei C-Rohre und einen tragbaren Wasserwerfer zur Brandbekämpfung ein. So gelang es, die Flammen niederzukämpfen ehe diese auf die Dachkonstruktion übergriffen. Es drang allerdings Rauch in den Markt ein, was auch zur Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage führte.

Die Feuerwehr hatte anfangs mit der Wasserversorgung zu kämpfen. Der vorhandene Hydrant reichte nicht aus. Als zweite Quelle wurde eine Zisterne auf dem Gelände angezapft.

Ein hohes Gefahrenpotenzial stellte das in dem Anlieferungsbereich befindliche Lager für Gasflaschen dar. Die Helfer bargen etwa 20 Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich und kühlten diese.

Das Feuer war gegen 2.40 Uhr gelöscht. Mit mehrere Drucklüftern wurde anschließend der Rauch aus dem Gebäude geblasen. Diese Maßnahmen dauerten weitere eineinhalb Stunden. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle gegen 4.30 Uhr an den Besitzer.

Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr nicht machen. Die Kripo ermittelt.



Kräfte



FF Wedel: ca 40 mit 9 Fahrzeugen

FF Pinneberg: ca 30 mit 6 Fahrzeugen

KFV Pinneberg: 2 mit 2 Fahrzeugen

Rettunsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung

Polizei und Kripo