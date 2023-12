Mehrere Einsätze für die Feuerwehr am Samstag Der gestrige Samstag hatte einige Einsätze für die Feuerwehr im Gepäck.

Plettenberg (ots) - Am Samstagmorgen meldeten mehrere Autofahrer eine große Ölspur von der Herscheider Ortslage "Im Ebbe" bis zum Sportplatz Oestertal. Ursächlich für diese Ölspur waren zwei aufgerissene Ölwannen von zwei PKW's die zuvor über auf der Straße liegendes Geröll gefahren waren. Die Kollegen der Feuerwache sprachen sich mit der Feuerwehr Herscheid ab, stellten Gefahrenhinweisschilder auf und ließen die Straße durch ein Fachunternehmen reinigen. Die Herscheider Kameraden mussten zudem an der Unfallstelle mit Bindemittel tätig werden.

Parallel zu diesem Einsatz kam es zu einem Forstunfall in der Papenkuhle. Ein Waldarbeiter zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt. Für den Transport aus dem unwegsamen Gelände kam die Löschgruppe Ohle zum Einsatz, die den Patienten mittels Schleifkorbtrage und Leinen zum RTW verbringen konnte.

Nach eine kurzen Verschnaufpause lautete die nächste Einsatzmeldung "Kaminbrand" in der Blemke. Zusätzlich zu den heimischen Kräften wurde auch die Löschgruppe Affeln mitalarmiert. Dies ist bedingt durch Baustelle in der Blemke eine zusätzliche Sicherheit für die Bürger, da es etwaig zu Verzögerungen durch die Baustelle kommen kann. Löschgruppe Affeln fährt die Einsatzstellen in den Fällen über die Umleitungsstrecke an. Die Feuerwache erreichte die Einsatzstelle ohne Probleme woraufhin die Löschgruppe Affeln nicht mehr zum Einsatz kommen musste. Der brennende Kamin wurde über die Drehleiter mit einem Trupp unter Atemschutz gekehrt. Nach ca. 1,5 Std konnte der Einsatz beendet werden.

In der Nacht zum Sonntag unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst abermals bei dem Transport eines Patienten aus einer Wohnung.



Im Einsatz waren: Die Feuerwache, die Löschgruppen Ohle und Eiringhausen sowie die Feuerwehren Herscheid und Neuenrade.