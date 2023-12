Am gestrigen Abend um 20:59 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mönkeberg zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit dem Einsatzstichwort FEU 00 Y - Feuer mit Menschenleben in Gefahr - alarmiert.

Plön (ots) - Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand in einer Wohnung bereits durch offenen Flammen und einer massiver Rauchentwicklung, im Bereich einer Dachgeschosswohnung, sichtbar.



Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde eine sofortige Stichworterhöhung auf FEU G - Feuer größer Standard - veranlasst, wodurch die Freiwillige Feuerwehr Schönkirchen alarmiert wurde. Bei der ersten Lageerkundung stellte sich heraus, dass sich keine Personen mehr in der Brandwohnung befanden. Die zum Zeitpunkt der Notrufmeldung noch in der Wohnung befindliche Person, konnte durch einen Angriffstrupp im Treppenraum angetroffen und ins Freie gebracht werden. Im Anschluss wurde die verletzte Person durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Durch die frühzeitige Stichworterhöhung war es möglich, die mitalarmierte Hubrettungsbühne der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen, für die Außenbrandbekämpfung im Dachbereich einzusetzen.



Trotz erfolgreicher Brandbekämpfung in der Wohnung breitete sich das Feuer in die Dachkonstruktion des Gebäudes aus. Ein personalintensiver Innen- und Außenangriff wurde notwendig, was die Nachalarmierung weiterer Kräfte erforderlich machte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes, wurden durch die Hubrettungsbühne der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen und der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Altheikendorf, durch Öffnen größerer Teile des Daches, sowie durch im Innenangriff befindliche Trupps unter Atemschutz, weitere Glutnester freigelegt und abgelöscht.



Die Einsatzdauer vor Ort betrug 6 Stunden, danach kehrten die eingesetzten Einheiten in ihre Feuerwehrhäuser zurück um die Fahrzeuge und Gerätschaften wieder einsatzbereit zu machen, sodass um 4:00 Uhr der Einsatz beendet werden konnte.



Am Einsatz beteiligt waren insgesamt ca. 100 Einsatzkräfte aus den Freiwilligen Feuerwehren aus:



- Mönkeberg

- Schönkirchen

- Altheikendorf

- Brodersdorf



Zudem waren ca. 30 Kräfte folgende Einheiten am Einsatz beteiligt:



- Rettungsdienst Kreis Plön

- Rettungsdienst Stadt Kiel

- Schnelleinsatzgruppe Sanität des ASB Kreis Plön

- Polizei