Am Samstagabend kam es auf der B59 zwischen Stommeln und Rommerskirchen zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Traktor mit einem Heuanhänger.

Pulheim (ots) - Die Fahrerin des PKW wurde durch den Rettungsdienst versorgt und dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.



Am Samstag, 16.12.2023, gegen 17:30 Uhr, alarmierte die Kreisleitstelle der Feuerwehr die Löschzüge Stommeln und Pulheim sowie die hauptamtliche Wache mit dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der B59 zwischen Stommeln und Pulheim. Hier sollte ein PKW auf einen Anhänger aufgefahren sein, wobei der Fahrer des PKW darunter eingeklemmt sei.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnten diese die Meldung bestätigen, jedoch war die Fahrerin des PKW nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sondern hatte bereits eigenständig das Fahrzeug verlassen. Sie wurde durch den Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt an der Einsatzstelle war, eingehend untersucht und dann zur weiteren Kontrolle in das zuständige Notfallkrankenhaus gefahren. Der Traktorfahrer wurde ebenfalls untersucht, war aber unverletzt.

Aufgrund der Lageerkundung des Einsatzleiters der hauptamtlichen Wache, Brandoberinspektor Thomas Munkel, konnte der die zur Unterstützung herbeieilenden ehrenamtlichen Kräfte bereits auf deren Anfahrt über die Situation informieren, so dass diese die Einsatzstelle nicht mehr anfahren mussten.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, klemmte die Batterie des verunfallten PKW ab, kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Polizei bei den Absperrmaßnahmen. Zur weiteren Bergung des PKW, der unter dem Anhänger bis zur Windschutzscheibe verkeilt war, war es dann erforderlich, diesen unter dem Anhänger hervorzuziehen. Hierzu wurde unter anderem hydraulisches Gerät eingesetzt, um verkeilte Teile beider Fahrzeuge zu trennen. Im Anschluss konnten dann der PKW und der Hänger getrennt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme war die B59 zwischen Rommerskirchen und Stommeln komplett gesperrt.

Nachdem die Maßnahmen durch die Feuerwehr zum Abschluss gebracht waren, wurden die sechs Feuerwehrbeamten sofort zu einem weiteren Einsatz beordert bei dem sie die Rettungsdienstkollegen bei einem internistischen Notfall im Ortskern von Pulheim unterstützen konnten.