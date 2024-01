Der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße rief am 01.01.24 zunächst aufgrund von Unwohlsein und starken Kopfschmerzen den Rettungsdienst.

Radolfzell (ots) - Beim Betreten der Wohnung durch die Besatzung des Rettungswagens lösten deren standardmäßig mitgeführten Kohlenmonoxid-Warngeräte einen Alarm aus. Das Rettungsdienstpersonal verlies mit dem Patienten sofort die Wohnung und forderte die Feuerwehr nach. Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein geruchsloses, unsichtbares, aber toxisches Gas, welches u.a. bei unvollständigen Verbrennungen entsteht.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten zur Ursachenfindung unter Atemschutz und mit entsprechenden Messgeräten die Wohnung. Hierbei wurde eine weitere Person in der Wohnung entdeckt, aus der Wohnung verbracht und zur Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Als Ursache für die hohe CO-Belastung konnte letztendlich ein unsachgemäß bedienter Kaminofen ausfindig gemacht werden. Die Wohnung wurde abschließend mittels eines elektrischen Lüfters belüftet, bis keine CO-Konzentration mehr gemessen wurde.