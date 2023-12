Löscharbeiten am PKW

Am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Radolfzell zu insgesamt drei Einsätzen gerufen.

Radolfzell (ots) - Gegen 19:15 Uhr wurde in der Herrenlandstraße eine Rauchentwicklung aus einem PKW gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Das Feuer konnte mit einem Rohr schnell gelöscht werden. Da sich der PKW zunächst mit dem Fahrzeugschlüssel nicht öffnen lies, musste das Fahrzeug zwecks Nachlöscharbeiten im Inneren dann gewaltsam mit technischem Gerät geöffnet werden.



Im früheren Verlauf des Tages war die Feuerwehr bereits bei einem Ölaustritt in der Hegaustraße im Einsatz.



Ferner meldete die automatische Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebs in Stahringen um 10:30 Uhr einen Feueralarm. Die ausgerückten Abteilungen Stahringen und Radolfzell konnten vor Ort kein Feuer, sondern eine Staubentwicklung durch Handwerkerarbeiten als Ursache für den Alarm ausmachen.