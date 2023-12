Ratingen, Stadtgebiet, 21.12.2023 Das Sturmtief Zoltan sorgte für einen einsatzreichen Donnerstag für die Feuerwehr Ratingen.

Ratingen (ots) - Zwischen 15:30 Uhr und 23:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte elf mal zu umgestürzten Bäumen, herabgefallenen großen Ästen und Überflutungen gerufen.



Im Stadtteil Hösel fiel ein umstürzender Baum auf ein Wohnhaus, glücklicherweise kam dabei kein Mensch zu schaden.



Am frühen Abend zogen kurze, aber heftige Gewitter über die Stadt hinweg. In Lintorf fiel ein großer Baum und kam quer über dem dort verlaufenden Dickelsbach zu liegen. Dabei wurden keine Personen verletzt, die Baumkrone zerstörte jedoch das Gartenhaus des angrenzenden Wohngebäudes. Durch die Niederschläge führte der Bach bereits viel Wasser, der Baum drohte nun den Wasserlauf zusätzlich anzustauen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich und führte erste Maßnahmen durch, zudem wurden weitere Bäume entlang des Dickelsbachs auf Standsicherheit überprüft. Durch den Bergisch-Rheinischen Wasserverband wurde der Baum im Gewässerbereich entfernt, so dass die Überflutungsgefahr abgewendet werden konnte.



Am Nachmittag rückten die Kräfte zudem auf die BAB52 aus, wo durch verstopfte Wassereinläufe die Fahrbahn überflutet war und eine erhebliche Unfallgefahr darstellte.



Kräfte des Rettungsdienstes waren bei Verkehrsunfällen unter anderem auf der BAB3 tätig.



Beteiligt waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Lintorf, das Amt für kommunale Dienste der Stadt Ratingen, der Bergisch-Rheinische Wasserverband und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.