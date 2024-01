Rendsburg - Weniger Einsätze als befürchtet - so lässt sich die Silvesternacht aus der Sicht der Feuerwehren im Kreis zusammenfassen.

Rendsburg (ots) - Die Integrierte Regionalleitstelle Mitte hatte sich auf die besondere Nacht gut vorbereitet und die Zahl der Disponenten erhöht. Im Zeitraum von 12.00 Uhr am Silvestertag bis um 07.00 Uhr Neujahr gab es 18 Brandeinsätze und fünf Technischen Hilfeleistungen.



Während es sich bei den Brandeinsätzen größtenteils um das Löschen von brennenden Mülltonnen handelte, wurden die Retter gegen 0:51 Uhr nach Rendsburg gerufen. Hier war in der Straße Am alten Schützenhof ein brennender Carport gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Anbau einer Garage bereits voll in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es in wenigen Minuten das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr Rendsburg war dort mit rund 25 Einsatzkräften und fünft Fahrzeugen im Einsatz. Über die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse, die Kriminalpolizei wir die Ermittlungen aufnehmen.