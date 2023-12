Nach den starken Schneefällen seit Freitagabend kam es wegen der hohen Schneelast im gesamten Landkreis Konstanz ab Samstagmoren, 02.12.2023, zu umgestürzten Bäumen welche die Fahrbahn blockierten.

Reichenau (ots) - Auch auf der Gemarkung Reichenau kam es zu Fahrbahnblockierungen, die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.



Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierten Leitstelle Konstanz um 09:47 Uhr zum ersten Mal per Meldeempfänger zum Techn. Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Im Buchbrünnleweg im Ortsteil Reichenau-Waldsiedlung ragte ein umgestürzter Baum halb über die Fahrbahn. Die Feuerwehr zersägte den umgefallenen Baum mit der Motorkettensäge und räumte die Straße wieder frei. Einsatzende war um 10:35 Uhr.



Um 14:19 Uhr alarmierte die Integrierten Leitstelle Konstanz zu einem zweiten Einsatz. An der Gemeindeverbindungstrasse Nähe Stiegelegasse ragten Äste und ein Baum in die Fahrbahn. Auch hier zersägte die Feuerwehr den umgefallenen Baum mit der Motorkettensäge und räumte die Straße wieder frei. Anschließend wurden noch Äste und Blattwerk beseitigt und die Straße mit Besen gereinigt. Einsatzende war um 15:20 Uhr.



Unter der Leitung von Stv. Kommandant Marcus Deggelmann waren jeweils 13 Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF10 im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft.