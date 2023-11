Gegen 13:22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lorch am Rhein mit weiteren Einheiten aus dem Rheingau-Taunus-Kreis zu einem brennenden Containerschiff alarmiert.

Lorch am Rhein (ots) - Auf der Anfahrt war der Rauch bereits zu erkennen. Schnell war klar, dass es sich um einen Brand im Maschinenraum handelte und die C02-Löschanlage des Schiffs bereits ausgelöst hat. Die Schiffsbesatzung blieb glücklicherweise unverletzt.



Zwei Trupps der Feuerwehr wurden mit einem Boot auf das Schiff gebracht um die genaue Lage dort festzustellen. Durch die C02-Löschanlage des Schiffs konnte das Feuer bereits größtenteils gelöscht werden. Die Feuerwehrkräfte löschten den Brand endgültig ab.



Da das Frachtschiff zu dem Zeitpunkt in der Fahrrinne lag und durch die Strömung nicht ruhig genug im Wasser lag, wurde es ca. 800 Meter weiter in Richtung Rüdesheim geschleppt. Damit die Kommunikation reibungslos funktioniert, war die Einsatzleitung mit einer Verbindungsperson von Rheinland-Pfalz und dem Wasser-Schifffahrtsamt im Austausch.



Nachdem das Feuer gelöscht und die Räume belüftet wurden, wurde das Frachtschiff, nach Rücksprache mit der Einsatzleitung, durch das Wasser-Schifffahrtsamt nach Bingen geschleppt.



Aufgrund des größeren organisatorischen Aufwands bei einer Einsatzlage wie dieser, kam es zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen im Rheingau. Insgesamt waren über 55 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schiffsverkehr war während der Löscharbeiten teilweise eingeschränkt und konnte wiederaufgenommen werden, sobald das Frachtschiff abgeschleppt wurde. Der Einsatz konnte nach drei Stunden beendet werden.