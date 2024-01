Mit etwas über 60 Einsätzen war die Silvesternacht für den Rheingau-Taunus-Kreis keine ungewöhnliche Nacht in Bezug auf die Einsatzzahlen.

Rheingau-Taunus-Kreis (ots) - Die Feuerwehr rückte zwischen 20:00 Uhr und 8:00 Uhr insgesamt

fünfmal zu kleineren Einsätzen aus. Kurz vor 3 Uhr brannte es auf einem Balkon in Aarbergen-Michelbach. Der Brand war schnell gelöscht.



Für den Rettungsdienst waren rund 60 Einsätze in der Nacht zu zählen. Der Schwerpunkt lag hier erwartungsgemäß zwischen 0:00 Uhr und 3:00 Uhr. In diesem Zeitraum arbeitete der Rettungsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis 35 Einsätze ab. Außergewöhnliche Einsätze gab es auch hier nicht.



Angriffe auf Einsatzkräfte oder Behinderungen mussten auch in diesem Jahr nicht verzeichnet werden. Die Feiernden im Rheingau-Taunus-Kreis behandelten alle Einsatzkräfte gewohnt respektvoll.



Der Rheingau-Taunus-Kreis hatte für ein erhöhtes Einsatzaufkommen an Silvester vorgesorgt und die ehrenamtliche Rettungsdienstverstärkung hinzugezogen. Diese wurde im Rheingau stationiert und war dort auf Abruf bereit. Die Leitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises war in der Silvesternacht mit einem weiteren Einsatzbearbeiter besetzt. Glücklicherweise blieb es für Silvester eine verhältnismäßig ruhige Nacht ohne außergewöhnliche Einsätze.



Wir hoffen, dass es genauso ruhig weitergeht und wünschen in diesem Sinne allen ein frohes neues Jahr. Herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte und Einsatzbearbeiter, die auch an Silvester souverän ihren Dienst verrichten und uns gut in das neue Jahr begleiten.