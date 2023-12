Gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend löste bei einem Kartoffelvertrieb in der Straße Westerböhmen in Sittensen die Brandmeldeanlage aus.

Sittensen (ots) - Die Feuerwehren Sittensen und Groß Meckelsen waren hier schnell zur Stelle.



Nach Erkundung des betroffenen Rauchmelders konnte eine starke Rauchentwicklung in einem Serverraum festgestellt werden. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit Kohlendioxid Feuerlöscher in den betroffenen Raum vor. Glücklicherweise konnten sie keine offenen Flammen mehr feststellen. Somit wurde der Raum belüftet. Den Brand ausgelöst hat eine Platine an einem Server.



Hier hat die automatische Brandmeldeanlage schlimmeres verhindert und den Brand frühzeitig erkannt. Nach über einer Stunde konnte der Einsatz der beiden Feuerwehren, die mit rund 50 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort waren, beendet werden.