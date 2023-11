Zu einem schweren Verkehrsunfall sind die Kräfte der Ortsfeuerwehren Jeddingen, Nindorf, Visselhövede und Stellichte um 15:33 Uhr alarmiert worden.

Egenbostel (ots) - Auf der K240 war es zu einem Verkehrsunfall gekommen, der Fahrer des PKW sei eingeklemmt, so die Alarmierung.



Noch auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte von der Leitstelle das Rettungsdatenblatt zum verunfallten Fahrzeug übermittelt. Damit konnte man sich bereits auf dem Hinweg mit den möglicherweise besonderen Eigenschaften des Nissan Pathfinder vertraut machen.



Die zuerst am Einsatzort eingetroffenen Kräfte aus Stellichte und Jeddingen bestätigten die gemeldete Lage. Der PKW war frontal mit einem Straßenbaum kollidiert und der Fahrer sei im Fußraum seines Fahrzeuges eingeklemmt. Dennoch war er ansprechbar und konnte gegenüber den Rettungskräften weitere Auskünfte zu seinem Zustand geben.



Mittels mehrerer hydraulischer Scheren, Spreizer und Stempel musste das Fahrzeug soweit geöffnet werden, dass der Fahrer schlussendlich durch die Heckklappe gerettet werden konnte.

Aufgrund des sehr stabil gebauten Fahrzeuges dauerten die Rettungsmaßnahmen rund eine Stunde.



Wie es zu diesem alleinbeteiligten Unfall auf der eher wenig befahrenen Kreisstraße kommen konnte, klärt nun die ebenfalls anwesende Polizei.

Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.



Im Einsatz befanden sich rund 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr.