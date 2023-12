Update Sonntag bis 16.00 Uhr

Sottrum (ots) - Nachdem die Feuerwehren in der Samtgemeinde Sottrum bereits zum Ende der Woche mehrere wetterbedingte Einsätze abarbeiten mussten, erfolgten am Heiligen Abend weitere Alarmierungen.

Der zunehmende Regen und die dadurch steigenden Wasserstände unter anderem der Wieste führten dazu, dass in Häusern mit Kellern Wasser eindrang.



Um kurz nach 10 Uhr wurden die Sottrumer Einsatzkräfte in die Feldstraße gerufen, kurz darauf entschied man sich, um auch genügend Sandsäcke für weiter steigende Wasserstände vorzuhalten, eine provisorische Füllstation für Sandsäcke auf dem Sottrumer Bauhof zu installieren. Hierfür wurden auch die Kameraden aus Hassendorf hinzugezogen, diese verfügen über gute Erfahrungen dieser Art von Einsätzen durch ihre Zugehörigkeit in der Kreisfeuerwehrbereitschaft. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs halfen mit und stellten ihre Maschinen zur Verfügung.



Nahezu zeitgleich kam es zu einer Alarmierung in Hassendorf, diesen Einsatzauftrag übernahmen die Kameraden aus Reeßum. Auch hier stand ein Keller in der Flattstraße unter Wasser.



Zur besten Kaffeezeit wurden dann noch einmal die Einsatzkräfte der Feuerwehr Reeßum alarmiert. Wiederum drohte Wasser in ein Gebäude einzudringen. Des Weiteren war die Ortsfeuerwehr Bötersen in der Nacht zu Sonntag in der Kreisstadt an einem Großeinsatz der dortigen Feuerwehren beteiligt.



Verletzte Personen gab es keine. Die Gemeindebrandmeister und Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg bedankten sich bei den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz und hoffen, dass die Freiwilligen nun ruhige und besinnliche Weihnachten mit ihren Familien feiern können.



Update Sonntagnacht ab 21.00 Uhr



Weitere Einsätze in der Samtgemeinde Sottrum



Nach einer mehrstündigen Pause und dem Abendessen mit ihren Familien, ging es für die Feuerwehren in der Samtgemeinde mit Einsätzen aufgrund des steigenden Hochwassers in der Nacht des Heiligen Abends weiter. Um 21:40 Uhr wurden die Kameraden aus Bötersen zu einem Haus in der Straße 'In der Worth' alarmiert, wo Wasser in einem Keller zu laufen drohte.



Eine Stunde später erhielten die Einsatzkräfte aus Sottrum erneut einen Einsatz in der Feldstraße. Auch hier drohte wieder Wasser in ein Haus einzudringen. Mit 60 Sandsäcken wurde dies erfolgreich verhindert.



In der Mühlenstraße in Ahausen kam es zeitgleich zu einem etwas größeren Einsatz, bei dem die Feuerwehren aus Ahausen, Eversen und Hellwege mehrere Stunden im Einsatz waren um Wasser von dem Grundstück zu pumpen. Einsatzende hier war 2.30 Uhr.



Um die kritischen Stellen und Objekte in der Samtgemeinde im Auge zu behalten was die Wasserstände angeht, wurden diese durch den stellvertretenden Gemeindebrandmeister am Montagvormittag vorsorglich kontrolliert und vorerst als stabil empfunden. Seitens der Feuerwehr ist man für etwaige weitere Einsätze gut vorbereitet.