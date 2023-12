Feuerwehreinsätze am 1. Weihnachtstag Sottrum (tf).

Samtgemeinde Sottrum (ots) - Zur Mittagszeit des 1. Weihnachtstages wurden die beiden Ortsbrandmeister aus Sottrum alarmiert. In der Arndtstraße solle Wasser, das sich auf einem Grundstück gesammelt hatte, drohen ins Haus zu laufen. Nach ihrer Erkundung ergab diese, dass die Gefahr so gering ist, dass ein Einsatz der Feuerwehr hier nicht erforderlich ist.



Gegen 16.00 Uhr erhielt die Ortsfeuerwehr Hassendorf Alarm. Die Besatzung des Löschgruppenfahrzeuges fuhr zur Kreisstadt nach Rotenburg, um die dortigen Einsatzkräfte beim Verlegen der Sandsäcke zu unterstützen.

Auf ihrem Rückweg fuhren sie dann noch eine Einsatzstelle in Hassendorf an. Im Postweg drohte wiederum Wasser, was über die angrenzenden Felder lief, ein Wohnhaus zu bedrohen. Kurzerhand wurde das Wasser mit der Fahrzeugpumpe abgepumpt und der Kanal gespült.



Um 22.42 Uhr erhielten die Einsatzkräfte aus Sottrum erneut eine Alarmierung in die Feldstraße. Dieses Mal wurde hier mit mehreren Pumpen das Wasser abgepumpt. Nach knapp 4 Stunden war der Spiegel so weit gesenkt, dass keine Gefahr mehr bestand und die Kameraden zur Nachtruhe kamen.



Den 6. Tag in Folge wetterbedingte Feuerwehreinsätze



Auch am 2. Weihnachtstag ertönten die Digitalen Meldeempfänger der Feuerwehr in der Samtgemeinde Sottrum.

Um kurz nach 12.00 Uhr wurde die Feuerwehr Sottrum in die Straße 'Upp'n Hoff' alarmiert. Hier stand in einem Wohnhaus, welches sich in unmittelbarer Nähe zum Gerätehaus befand, Wasser im Keller. Die Einsatzkräfte konnten teilweise zu Fuß gehen und mit Hilfe von Tauchpumpen das Wasser abpumpen.



Noch während des laufenden Einsatzes kam die Anfrage der Leitstelle, sich ein weiteres Hilfegesuch im Ortsteil Everinghausen im Drosselweg anzuschauen. Hier war der Reithbach über das Ufer getreten und das Wasser stand schon an einem Wohnhaus. Mit Sandsäcken wurde das Grundstück gesichert. Die Feuerwehren gehen aufgrund von nachlassenden Regenfällen von einer Entspannung in großen Teilen der Samtgemeinde aus. Rund um die Wümme bleibt es dennoch angespannt. Hier muss der Pegel weiterhin beobachtet werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Sottrum mit 18 Einsatzkräften.