Kurz nach 15 Uhr am heutigen Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr einmal mehr auf die Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Hamburg gerufen.

Sottrum (ots) - Gemeldet wurde von der Leitstelle ein LKW Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wobei eine Person eingeklemmt sein sollte.



Beim Eintreffen am Unfallort konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte glücklicherweise diese Lage nicht bestätigen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und befand sich bereits in der Obhut des Rettungsdienstes.



Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Sottrum unterstützten den

Rettungsdienst bei der Versorgung des verletzten LKW Fahrers, der zweite Fahrer blieb unverletzt. Weiterhin wurde an den Fahrzeugen kontrolliert, ob Betriebsstoffe auslaufen.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ursache der Kollision konnte vor Ort nicht ausgemacht werden. Zur Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Die Polizei sicherte die Unfallstelle, die sich über 400 m zog, ab und begann mit der Unfallaufnahme des Auffahrunfalls.



Die Feuerwehren aus Sottrum, Gyhum und Rotenburg waren mit rund 25

Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, die Gemeindebrandmeister und die Einsatzleitgruppe waren ebenfalls ausgerückt. Weiterhin waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und zwei Polizeistreifenwagen im Einsatz eingebunden.



Nach einer knappen Dreiviertelstunde konnten die Sottrumer Einsatzkräfte, die als einzige am Einsatzort tätig werden mussten, die Einsatzstelle verlassen und den Rückweg antreten.