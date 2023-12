Am Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren aus Sottrum, Gyhum und der Einsatzleitwagen der Samtgemeinde Sottrum um kurz nach 11 Uhr auf die Autobahn A1 zu einem folgenschweren Unfall alarmiert.

Sottrum (ots) - In der Fahrtrichtung von Bremen nach Hamburg zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel kam es wetterbedingt zu mehreren Unfällen, wobei eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte.



Beim Eintreffen der erste Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinem PKW verloren und ist in das Heck eines Sattelaufliegers geprallt. Der ebenfalls mit eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Sottrum entfernten im Anschluss die stark demolierten Türen der Fahrerseite des BMW mit schweren hydraulischen Rettungsgerät, um anschließend den jungen Fahrer aus seinem Fahrzeug zu bergen. Kurz darauf nahm die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache auf.



Für die Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Autobahn in

Fahrtrichtung Hamburg zeitweise vollgesperrt.



Wegen des Wetters, bei gefrorener und glatter Fahrbahn, mussten die

ehrenamtlichen Kräfte bereits auf dem Hinweg zum Feuerwehrhaus besondere Vorsicht walten lassen, ebenso musste die Anfahrt zu der Einsatzstelle umsichtig mit angepasster Fahrweise bewältigt werden.



Nach gut zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit 22 Kameraden sowie Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr vor Ort waren, die Einsatzstelle verlassen.

Außerdem im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei mit mehreren Fahrzeugen und zwei Angestellte eines

Bestattungsinstituts.

Zur weiteren Unfallursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Am 05.12. ist internationaler Tag des Ehrenamtes, was einmal mehr die

Wichtigkeit der ehrenamtlichen Kräfte, auch bei solch herausfordernden Einsätzen hervor zeigt.