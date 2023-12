#Bild 1 in digitaler Pressemappe Mercedes SUV überschlägt sich - Feuerwehr im Dauereinsatz Zu mehren schweren Verkehrsunfällen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Sittensen/A1 (ots) - Gegen 0.49 Uhr auf der Autobahn 1 Bremen Richtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Sittensen und Heidenau. Ein Mercedes-Benz SUV rutschte laut Polizei in den rechten Seitenraum, schleuderte über einen Grünstreifen und durch Buschwerk und durchbrach einen Wildschutzzaun. Am Ende blieb der Mercedes auf dem Dach in einem Graben liegen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.



Die Feuerwehren Sittensen und Klein Meckelsen waren schnell zur Stelle. Der Fahrer war nicht eingeklemmt aber, er wurde mithilfe der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus seinem Wrack befreit. Da das Fahrzeug über einem Graben lag, musste mittels Rettungsbühne eine Brücke gebaut werden, um den schwer Verletzten Fahrer aus dem Grünstreifen zu bekommen. Nach über einer Stunde konnte der Einsatz für die beiden Wehren beendet werden.



Auf der Rückfahrt kamen die Einsatzkräfte auf einen Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Heidenau drauf zu. Hier sicherte die Feuerwehr Sittensen ab und betreute die verletzten Personen. Ein weiterer Unfall war zwischen Hollenstedt und Heidenau passiert. Da die Sittenser Feuerwehr sowieso fast vor Ort war, fuhren sie kurzerhand die Einsatzstelle an, um dort die Lage zu erkunden. Hier gab es zum Glück keine Verletzten.



Schwere Verkehrsunfälle auf der Hansalinie - Feuerwehr befreit eingeklemmte Person



Gegen 4.38 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es dann auf der Hansalinie zwischen Sittensen und Heidenau erneut zu einem schweren Unfall. Die Feuerwehren Sittensen und Klein Meckelsen mussten erneut ausrücken. Hier waren mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert.



In einem Mercedes Vito wurde eine Person eingeklemmt. Mittels hydraulischen Rettungsgeräts musste diese befreit werden. Die Fahrbahn musste mit Ölbindemittel abgestreut, da dort Unmengen an Diesel und Öl ausgelaufen waren. Hier wurden insgesamt sechs Personen zum Teil schwer Verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort.



Die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg musste aufgrund der Retttungs- und Bergungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine Rettungsgasse wurde hier leider nur sehr spärlich gebildet. Daher war ein schnelles Anrücken der Einsatzkräfte kaum möglich.



Auf der Rückfahrt zum Feuerwehrhaus ist die Feuerwehr Klein Meckelsen auf einen Unfall zwischen Heidenau und Sittensen drauf aufmerksam geworden. Hier lag ebenfalls ein Fahrzeug im Graben, wo Personen eingeschlossen waren. Umgehend riefen sie Verstärkung. Die ebenfalls auf der Rückfahrt befindliche Feuerwehr Sittensen war zügig zur Stelle und unterstützte hier mit Gerätschaften. Die Personen konnten befreit werden und an den Rettungsdienst übergeben werden.



Die Sittenser Feuerwehr leistete bei einem weiteren Verkehrsunfall auf der Heimfahrt Hilfe. Hier war glücklicherweise wieder niemand verletzt somit konnte der Einsatz dann beendet werden.