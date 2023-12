Gegen 2:30 Uhr erhielt die Ortsfeuerwehr Rotenburg (Wümme) die Einsatzmeldung, dass es zu einem Gebäudebrand nahe der IGS Rotenburg gekommen sein soll.

Rotenburg (Wümme) (ots) - Der zuerst eingetroffene Brandmeister vom Dienst konnte den Gebäudebrand schnell bestätigen. Es handelte sich bei dem in Vollbrand stehenden Gebäude um das Sportlerheim des Rotenburger Sportvereins.



Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte aus Rotenburg, war das Sportlerheim mit Gaststätte in Flammen gehüllt. Das Feuer war bereits auf das Dachgeschoss übergegriffen, sodass ein Innenangriff für die Feuerwehrleute, aufgrund der Einsturzgefahr des Daches, nicht mehr möglich war.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen mehr im Gebäude.



Aufgrund der Nähe des Sportlerheims zum Sportplatz, war es für die Einsatzkräfte zunächst nur schwierig möglich, den Löschangriff aufzubauen, da zunächst diverse Zäune überwunden werden mussten.



Da sich zu Beginn des Einsatzes schnell abzeichnete, dass mehr Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle benötigt werden würden, wurden ebenfalls die Ortsfeuerwehren Borchel, Hemsbünde und Unterstedt nach Rotenburg alarmiert. Um den Brand von beiden Gebäudeseiten bekämpfen zu können, war ebenfalls die Drehleiter aus Zeven angefordert worden.



Während der ersten Löschmaßnahmen wurden einige Gasflaschen durch Trupps unter Atemschutz aus dem angrenzenden Lager der Gaststätte geholt.



Die Bekämpfung des Brandes unter Zuhilfenahme von mehreren Strahlrohren sowie der beiden Drehleitern zeigte nach rund zwei Stunden Erfolg.



Dennoch befanden sich weiterhin viele Brand- und Glutnester unter der Dachhaut des Sportlerheims, sodass weitere Atemschutzgeräteträger aus Scheeßel sowie ein Bagger zur Einsatzstelle alarmiert wurden.



Die vom Bagger entfernten Teile des Dachstuhles wurden am Boden durch Feuerwehrkräfte abgelöscht.



Während der Löscharbeiten kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Vor dieser wurde über die bekannten Warnapps gewarnt. Anwohner der Innenstadt sollten Fenster und Türen geschlossen halten.



Wie es zu dem Brand kommen konnte, klären nun die Brandermittler der Rotenburger Polizei. Das Gebäude wurde zunächst beschlagnahmt.



Im Einsatz befanden sich mehr als 70 Kräfte der Feuerwehr, die SEG Rotenburg und Zeven sowie die Polizei.



Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in den Samstagmorgen.