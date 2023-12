Stand: 15:30 Uhr, 25.12.2023 Weertzen Am Nachmittag des 24.12. wurden in Weertzen die noch leeren Sandsäcke durch die Feuerwehr Weertzen und Wense befüllt.

Samtgemeinde Zeven (ots) - Um 17:10 Uhr wurden diese arbeiten vorerst eingestellt, damit alle Einsatzkräfte Heiligabend mit ihren Familien verbringen konnten.



Um 02:25 Uhr gab es einen erneuten Alarm für die Feuerwehr Weertzen. In der Straße "An der Oste" wurde Wasser in einem Keller gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort keine direkte Gefahr und wurden nicht tätig.



Um 09:50 Uhr wurde die Füllstation in Weertzen beim Agrar Service Müller erneut in Betrieb genommen. Heute wurden die Feuerwehren aus Hatzte-Ehestorf, Heeslingen und Wiersdorf, gemeinsam mit den Führungskräften der Feuerwehr Weertzen eingesetzt.

Innerhalb von eineinhalb Stunden wurden 16 Kubikmeter Sand in Säcke verfüllt und auf insgesamt 16 Paletten gepackt. Anschließend wurden 27 Paletten, mit Hilfe eines LKW der Zimmerei Beneke aus Heeslingen, nach Heeslingen zum ehemaligen Kindergarten transportiert.

12 Paletten mit fertigen Säcken bleiben vorerst als Reserve in Weertzen.



Hesedorf (Gyhum)

Um 08:04 wurde die Feuerwehr Hesedorf in die Adolf-Müller-Straße, Hesedorf gerufen. Dort ist ein Baum, aufgrund des Windes und der aufgeweichten Böden, auf die Straße gekippt. Die Gefahr konnte schnell beseitigt werden.



Brauel



Die Feuerwehr Brauel ist seit Tagen im Dauereinsatz. Immer wieder wird die Straße "Am Brink" kontrolliert und freigepumpt.

Um 08:57 wurde erneut Alarm für alle Brauler Einsatzkräfte ausgelöst. Ein weiteres Haus musste mit Sandsäcken geschützt werden. Nach rund einer Stunde waren die Arbeiten abgeschlossen.

Dennoch bleibt es weiterhin den verstärkten Deich regelmäßig zu kontrollieren und das sich auf der Straße sammelnde Wasser regelmäßig abzupumpen.



Heeslingen



Der in den letzten Tagen schon kritisch beurteilte ehemalige Kindergarten im Ortskern musste nun heute doch noch aktiv vom Wasser geschützt werden. Die Sandsäcke welche bereits am Vormittag in Weertzen gefüllt und anschließend nach Heeslingen transportiert wurden mussten nun zum Einsatz kommen. Um 11:45 Uhr starteten die Verlegearbeiten in Heeslingen. Vor Ort waren über 60 Einsatzkräfte aus Hatzte-Ehestorf, Wiersdorf, Brüttendorf, Steddorf und Heeslingen. 16 der 27 angelieferten Paletten mit Sandsäcken konnten bis 13:30 Uhr in Heeslingen verbaut werden, um das Gebäude vor dem steigenden Wasser zu schützen.

Die elf übrigen gepackten Paletten verbleiben auf dem LKW der Zimmerei Beneke um sie bei Bedarf schnell an den richtigen Ort liefern zu können.



Zeven



Um 13:04 Uhr wurde die Feuerwehr Zeven gefordert. In der "Königsberger Straße" lief ein Keller voll Wasser. Das Wasser wurde mit Elektropumpen abgepumpt. Um einen weiteren Schaden zu vermeiden wurden außerdem einige Sandsäcke an der Einsatzstelle positioniert.



Weiteres aus der Samtgemeinde Zeven



Der Samtgemeindebrandmeister Torben Wilshusen, seine Stellvertreter Sascha Ortmann und Dirk Otjen, sowie der Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke möchten ALLEN Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten Tagen danken.

"Die geleistete Arbeit ist nicht selbstverständlich. Gerade zur Weihnachtszeit wollen alle gerne bei ihren Familien sein, aber sind dennoch ehrenamtlich für uns alle im Einsatz", so Wilshusen. "Nur durch die vielen helfende Hände ist dieser Einsatz möglich", ergänzt Bürgermeister Henning Fricke. Alle hoffen nun, dass sich die Lage entspannt und der Pegel der Oste wieder sinkt.