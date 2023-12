Die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Feuerwehren konnten gegen 23:00 Uhr beendet werden.

Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots) - Teile der Brandlast im Keller wurden ins Freie verbracht, die Nachlöscharbeiten im Keller beendet, das Haus intensiv belüftet und eine Abschlusskontrolle mit der Wärmebildkamera im Brandbereich durchgeführt.

Seitens der Stadtwerke Frankenthal wurde das Brandobjekt von der Strom-, Wasser- und Gaszufuhr getrennt. Das THW Frankenthal sichert das Haus aktuell zur Spuren- und Eigentumssicherung durch Verschalen der Türen und Fenster.

Die beiden betroffenen Bewohner, welche den Brandausbruch bemerkten und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurden durch den Rettungsdienst untersucht, verblieben aber vor Ort und kommen vorübergehend bei Nachbarn unter, da das Haus derzeit nicht bewohnbar ist.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache hat der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz aufgenommen.



ERSTMELDUNG - Massiver Kellerbrand in Bobenheim-Roxheim (20:20 Uhr)



Heute Abend, 11.12.2023, wurde die Feuerwehr Bobenheim Roxheim um 18:15 Uhr zu einem Kellerbrand in die Rostocker Straße alarmiert. Bei der Alarmierung war noch unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Vor Ort konnte durch die ersten Kräfte eine massive Rauchentwicklung aus dem Keller des Einfamilienhauses festgestellt werden. Die ersten Löschmaßnahmen mussten durch die Trupps unter schwerem Atemschutz wegen der enormen Hitzeentwicklung immer wieder unterbrochen werden. Nach schaffen mehrerer Abluftöffnungen konnte das Feuer soweit unter Kontrolle gebracht werden.

Auf Grund der erhöhten Brandlast im Kellerbereich gibt es derzeit noch mehrere Glutnester. Die Nachlöscharbeiten werden sich vermutlich noch bis in die späten Abendstunden ziehen.

Die noch durchzuführenden Arbeiten im Keller müssen ebenfalls unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden, sodass weitere Kräfte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und der Feuerwehr Frankenthal hinzugezogen wurden. Der zunächst eingesetzt Regelrettungsdienst wurde durch die Facheinheit des SEG-Sanitätsdiensts des Rhein-Pfalz-Kreises abgelöst.



Der Bereich des Brandobjekts wurde durch Einheiten der Polizeiinspektion Frankenthal weiträumig abgesperrt.



Der erste Beigeordnete der Gemeinde Bobenheim-Roxheim, Frank Peter, machte sich vor Ort bereits ein Bild der Lage und der Bürgermeister Michael Müller wurde telefonisch über die Lage informiert.



Das THW Frankenthal wurde bereits für weitere Maßnahmen zur Gebäudeabsicherung, nach Abschluss der Löschmaßnahmen.



Die Pressearbeit für die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim wurde durch das Presse- & Medienteam der Feuerwehr Frankenthal im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernommen.