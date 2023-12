Heute rückte die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin mit etwa 50 Einsatzkräften zu einem brennenden LKW auf der A3 Richtung Frankfurt aus.

Sankt Augustin (ots) - Der Sattelzug war mit Turnschuhen beladen, die ehrenamtlichen Einsatzkräfte löschten das Feuer und unternahmen weitere Maßnahmen: Sie sperrten die Autobahn, richteten einen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen für die Wasserversorgung ein und entluden die gesamte Fracht, um an Glutnester zu gelangen.



Polizei, Autobahn GmbH und Rettungsdienst waren am Einsatz beteiligt, ebenso die Feuerwehr Siegburg, die mit einem Tanklöschfahrzeug unterstüzte. Die Feuerwehr rückte gegen 13:25 Uhr aus und die Einheit Niederpleis ist mit einigen Kräften noch immer auf der Autobahn, sie kann den Einsatz vorraussichtlich erst am späten Abend beenden.