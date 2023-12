In der Nacht zum 1. Dezember wurde der Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle (Löschgruppen Hülscheid und Winkeln) gegen Mitternacht zu einem Feuer in einem Gebäude in der Straße "Im Eichholz" alarmiert.

Schalksmühle (ots) - Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle brannte der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes bereits in voller Ausdehnung. Personen befanden sich nicht im Haus. Die zunächst alleine alarmierte Löschgruppe Hülscheid ließ daraufhin die Löschgruppe Winkeln, sowie eine Drehleiter nachalarmieren.

Sofort gingen Angriffstrupps zur Brandbekämpfung vor. Insgesamt waren vier Angriffstrupps sowie die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid-Brügge mit dem Löschen des Feuers beschäftigt.

Durch den gezielten Löschangriff brachten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach weniger als einer Stunde waren keinen Flammen mehr sichtbar.

Dennoch zog sich der Einsatz weitere drei Stunden hin: zum Ablöschen der letzten Glutnester wurden zunächst, soweit noch vorhanden, Dachpfannen mit Einreißhaken entfernt, um schließlich Löschschaum auf die Brandstelle aufbringen zu können.

Obwohl die Feuerwehrleute einen schnellen Löacherfolg erzielen konnten, ist das Gebäude dennoch nicht mehr nutzbar. Über die Höhe des Schadens und über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Neben den Löschgruppen Hülscheid und Winkeln war ebenfalls das DRK Schalksmühle ,sowie ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Energieversorger und die Polizei vor Ort. Die Löschgruppe Dahlerbrück unterstützte zum Schluss noch mit ihrem Gerätewagen-Logistik an der Einsatzstelle.