Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:10 Uhr wurden alle drei Schermbecker Löschzüge mit dem Einsatzstichwort "Brandmeldeanlage - Personen in Gefahr" an die Einsatzstelle "Haus Kilian" in die Erler Straße alarmiert.

Schermbeck (ots) - Der Bereich, in dem ein Brandmelder ausgelöst hatte, wurde von den Einsatzkräften kontrolliert. Es konnte aber keine Ursache für den ausgelösten Alarm festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde von den Einsatzkräften zurück gestellt und wieder an den Betreiber übergeben.



Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 02:45 Uhr.