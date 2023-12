Aufgrund des steigenden Pegelstandes der Lippe wurde am gestrigen Tag um 11:20 Uhr der Löschzug Gahlen mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Jugendfreizeitstätte in Gahlen alarmiert.

Schermbeck (ots) - Dort drang Wasser aus dem Boden in ein Gebäude, welches von einigen Einsatzkräften des Löschzuges Gahlen mithilfe der Tauchpumpe abgepumpt wurde.



Zeitgleich wurden die verbleibenden Kräfte des Löschzuges Gahlen und später auch der Löschzug Altschermbeck (Alarmierung um 15:16 Uhr) mit Verteidigungsmaßnahmen beauftragt, um die Jugendfreizeitstätte vor der steigenden Lippe zu schützen.



So wurden am Bauhof der Gemeinde Schermbeck ca. 1000 Sandsäcke befüllt und zur Einsatzstelle gebracht, um dort einen Deich zu errichten.



Unterstützt wurden die ca. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schermbeck von der Firma BWR, welche uns Sand zum Befüllen der Sandsäcke zur Verfügung stellte.



Richard Vornbrock (Firma Reitboden Vornbrock), Christian Busch, Manuel Lindner, Ulf Schneider und Heinz-Gerd Fengels unterstützten uns tatkräftig mit Radladern, Baggern und Silofolie beim Deichbau.



Hierfür möchten wir noch einmal unseren herzlichsten Dank aussprechen!



Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei den Personen, die unsere Einsatzkräfte während des Einsatzes mit Kaffee und Kuchen vorsorgt haben.



VIELEN DANK für Eure Unterstützung!



Der Einsatz an der Jugendfreizeitstätte endete für unsere Einsatzkräfte gegen 18:18 Uhr.



Gegen 22:00 Uhr wurde der Löschzug Gahlen jedoch erneut zur Jugendfreizeitstätte alarmiert, wo erneut ein Deich mithilfe von zwei Radladern und einem Bagger errichtet wurde, da das Wasser in den vergangenen Stunden weiter gestiegen war. Unterstützt wurde der Löschzug Gahlen hier unter anderem vom Bauhof der Gemeinde Schermbeck.



Gegen 1:00 Uhr in der Nacht war der Deich fertiggestellt und die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben.



Seit ca. 10:30 Uhr ist der Löschzug Gahlen erneut an der Jugendfreizeitstätte im Einsatz. Weiteres folgt zu einem späteren Zeitpunkt.