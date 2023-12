Seit 11:20 Uhr ist heute der Löschzug Gahlen für Euch an der Jugendfreizeitstätte in Gahlen im Einsatz.

Schermbeck (ots) - Dort wird momentan Wasser, welches aus dem Boden in ein Haus gelangt, abgepumpt.



Die Einsätzkräfte, welche gerade nicht mit dem Pumpen beschäftigt sind, befüllen aktuell am Bauhof der Gemeinde Schermbeck Sandsäcke, um so die Jugendfreizeitstätte zu sichern.



Ausführliche Einsatzberichte, auch zu den abgeschlossenen Einsätzen über die Weihnachtsfeiertage, folgen zu einem späteren Zeitpunkt.