Donnerstag, 21.12.2023, 8:16 Uhr, 17:35 Uhr und 17:43 Uhr - Zu drei Einsätzen musste die Feuerwehr Sonsbeck am heutigen Donnerstag ausrücken.

Sonsbeck (ots) - Es handelte sich um zwei Notfall-Türöffnungen für den Rettungsdienst und einen Sturmschaden.



Um 08:16 Uhr wurde die Einheit Sonsbeck zur Reichswaldstraße gerufen, um dem Rettungsdienst Zugang zu einer in einer Notlage vermuteten Person zu verschaffen. Während die Feuerwehr die gewaltsame Öffnung der Tür vorbereitete, öffnete die Person die Tür eigenständig. Die Feuerwehr konnte ihre Einsatzmaßnahmen abbrechen.



Am Abend wurden die Einheiten Sonsbeck und Labbeck um 17:35 Uhr ebenfalls mit dem Stichwort Person in Wohnung zur Straße Am Tüschenwald in Labbeck gerufen. In diesem Fall konnten Angehörige die Tür vor Eintreffen der Feuerwehr öffnen, sodass diese nicht weiter tätig werden musste.



Während des laufenden Einsatzes erlangten die Einsatzkräfte Kenntnis von einem umgestürzten Baum, der die Balberger Straße blockierte. Dieser Einsatz wurde von einem weiteren Fahrzeug übernommen und der Baum mittels Kettensäge beseitigt.