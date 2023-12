Dienstag, 05.12.2023, 12:39 Uhr - Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW wurde eine Person verletzt.

Sonsbeck (ots) - Eingeklemmt war entgegen der ersten Meldung niemand.



Die Einheiten Sonsbeck und Labbeck, der Rettungsdienst und die Polizei wurden am Dienstagmittag zur Kreuzung aus Xantener Straße, Marienbaumer Straße und Hammerstraße gerufen. Wie beim vorherigen Einsatz am 29.11.2023 war es im Kreuzungsbereich zur Kollision zweier PKW gekommen.



Der Notruf erfolgte u. a. über das automatische Notrufsystem eines der beiden Unfallfahrzeuge. Entgegen der ersten Meldung waren jedoch keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle im Kreuzungsbereich ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterien der Unfallfahrzeuge ab.



Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Feuerwehr Sonsbeck war der Einsatz nach knapp einer Stunde beendet. Im Einsatz waren ca. 20 Einsatzkräfte der Einheiten Sonsbeck und Labbeck.