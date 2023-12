Am Freitag, 08.

Stockach (ots) - Dezember 2023, wurde die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt, Abteilung Espasingen und Abteilung Wahlwies um 12:05 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage ins Industriegebiet Hardt gerufen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage durch Schweiß und Schleifarbeiten in einem Firmengebäude ausgelöst hatte.



Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich.

Der Einsatz der Feuerwehr Stockach war nach einer dreiviertel Stunde beendet. Die Feuerwehr Stockach war mit 8 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Einsatz.



Um 12:59 Uhr wurde die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt, sowie die Feuerwehr Bodman- Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall auf die B31n in Fahrtrichtung Überlingen alarmiert.

Die automatische Unfallmeldung wurde durch einen Pkw ausgelöst und alarmierte die Feuerwehr.



Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Verkehrsunfall frontal zwischen zwei PKW vorgefunden. Vier verletzte Personen wurden zusammen mit dem ebenfalls zeitgleich eintreffenden Rettungsdienst gesichtet und erstversorgt.

Keine Person war im PKW eingeklemmt oder eingeschlossen.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Außerdem wurden beide PKW stromlos geschalten. Nach Übergabe der Patienten an den Rettungsdienst konnte die Einsatzstelle an die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen und die Polizei übergeben werden.



Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.