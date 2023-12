Stand: 03.12.2023 11 Uhr Aufgrund des Wintereinbruchs kam es für die Feuerwehr Stockach zu zahleichen Unwettereinsätze.

Stockach (ots) - In dem Zeitraum von Freitagnacht bis hin zum Sonntag wurden rund 30 Einsatzstellen gemeldet.

Hierbei handelt es sich um Schneebrucheinsätze, welcher Verkehrswege behinderten oder nicht passierbar machten.

Um die Verkehrswege passierbar zu machen, wurden Bäume mit der Kettensäge in tragbare Stücke gesägt und anschließend von der Fahrbahn geräumt.



Als besonders kritisch stellten sich Bereiche mit vielen großen Bäumen in unmittelbarer Fahrbahnnähe heraus. Hier drohte Gefahr, dass weitere Bäume auf die Fahrbahn stürzen.

So wurde die K 6180 von Stockach in Richtung Zoznegg mehrere Stunden gesperrt.

Das Brechen und umstürzten von Bäumen aufgrund einer zu hohen Schneelast kündigt sich nicht an, somit besteht weiterhin die Gefahr das weitere Bäume brechen. Meiden Sie daher, wenn möglich bewaldetes Gebiet.