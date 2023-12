Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Stolberger Innenstadt.

Stolberg (ots) - Gegen 22:08 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stolberg zu einem Verkehrsunfall an der Bergstraße mit dem Stichwort "Verkehrsunfall - mehrere Personen eingeklemmt - PKW in steiler Böschung" alarmiert.



Aufgrund der Schilderungen im Notruf wurden der Rüstzug der Feuerwache, der 2. Löschzug (Löschgruppen Atsch, Büsbach, Donnerberg, Mitte und Münsterbusch), drei Rettungswagen, Notarzt, leitender Notarzt und der Führungsdienst alarmiert.



Vor Ort stellte sich die Lage wie folgt dar: Ein PKW durchbrach einen Zaun an der Kreuzung Bergstraße / Am Halsbrech und stürzte einen Teil der steilen Böschung hinunter bis er von zwei Bäumen aufgefangen wurde. Der Fahrer hatte sich bereits selbständig aus dem Fahrzeug befreit, die Beifahrerin war eingeschlossen und auf dem Rücksitz befand sich noch eine Patientin, die mit Hilfe der Rettungskräfte das Auto verlassen konnte.



Zur Befreiung/Rettung der Beifahrerin wurde der PKW erstmal gegen ein weiteres Abrutschen in Richtung Vichtbach gesichert. Gleichzeitig fand die rettungsdienstliche Versorgung bereits im Auto statt. Nachdem die Patientin versorgt war, wurde sie patientenschonend aus dem Wagen gerettet und in ein Krankenhaus transportiert. Alle Beteiligten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.



Zum Bergung des Fahrzeuges wurde vom Abschleppdienst ein Autokran eingesetzt. Das Umweltamt der StädteRegion, das Technische Betriebsamt, das Ordnungsamt und die Polizei waren ebenfalls an der Unfallstelle. Rund 70 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Sperrung der Bergstraße wurde gegen 1:30 Uhr wieder aufgehoben.