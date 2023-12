- Explosion im 3. Obergeschosse eines Mehrfamilienhauses - Entstehungsbrand selbstständig erloschen - Eine leichtverletzte Person wird im Krankenhaus behandelt Eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus führte am Donnerstag gegen 2:15 Uhr zur starken Beschädigung einer Wohnung und einer leichtverletzten Person.

Stuttgart (ots) - Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lagen Trümmer- und Fassadenteile im Hinterhof des Gebäudes.



Das Gebäude in der in der Reichenbacherstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt wurde durch die Feuerwehr geräumt und eine verletzte Person durch den Rettungsdienst behandelt. Zwölf weitere Personen blieben unverletzt und konnten zu einem späteren Zeitpunkt wieder in ihre Wohnungen.



Eine Wohnung im 3. Obergeschoss ist stark beschädigt und aktuell nicht mehr bewohnbar. Ein Entstehungsbrand in der Wohnung erlosch noch vor Eintreffen der Feuerwehr von selbst. Durch Messspezialisten der Feuerwehr und des Energieversorgers erfolgten kontinuierliche Luftmessungen, welche kein Erdgas in der Umgebungsluft feststellen konnten.



Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten absturzgefährdete Fassadenelemente und Teile des Mobiliars. Der Feuerwehreinsatz war gegen 4 Uhr abgeschlossen.



Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr



Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung



Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter-Atemschutz



Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst



Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik



Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik



Rettungsdienst: Ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, eine Organisatorische Leiterin Rettungsdienst