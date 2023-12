- Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Mehrere Personen aus dem Haus geführt - Einen Hund aus der Brandwohnung gerettet Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Badbrunnenstraße alarmiert.

Stuttgart (ots) - Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnungseingangstür im Erdgeschoss. In der Brandwohnung befand sich noch ein Hund und in den angrenzenden Wohnungen noch Bewohner.

Die Feuerwehr räumte umgehend das Gebäude. Parallel gingen zwei Trupps vor, um den Hund zu retten und dan Brand zu löschen. Der Hund wurde in der Wohnung schnell gefunden in ins Freie gerettet und zu einem Tierarzt gebracht. Das Feuer wurde kurze Zeit später lokalisiert und gelöscht.

Bis auf die Brandwohnung konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug, Abrollbehälter Atemschutz-Dekontamination

Feuerwache 3: Löschzug

Feuerwache 4: Gerätewagen Messtechnik-Atemschutz



Freiwillige Feuerwehr



Abt. Sommerrain: Löschfahrzeug

Rettungsdienst



Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzt, Rettungswagen