- Zusätzlich Einsatzkräfte an Silvester im Einsatz - Hinweise für einen sicheren Jahreswechsel - Erreichbarkeiten der Pressestelle über den Jahreswechsel Die Feuerwehr Stuttgart bereitet sich intensiv auf die Silvesternacht vor, welche als arbeitsreichste Nacht des Jahres gilt.

Stuttgart (ots) - Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehr Stuttgart zu 121 Einsätzen, davon 72 Brandeinsätzen, ausrücken.



Über 100 Einsatzkräfte im Dienst



Bei der Feuerwehr Stuttgart befinden sich grundsätzlich rund 90 Einsatzkräfte im Dienst. An Silvester kommen 15 Einsatzkräfte hinzu, welche drei zusätzliche Löschfahrzeuge besetzen und die Integrierte Leitstelle, sowie den Einsatzführungsdienst verstärken.



Wie an jedem anderen Tag im Jahr stehen auch die 24 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart einsatzbereit zur Verfügung. Mit ihren über 1.000 ehrenamtlichen Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr ein unverzichtbarer Bestandteil der Gefahrenabwehr in Stuttgart. Die Kolleginnen und Kollegen verbringen die Silvesternacht bei ihren Familien / Freunden und sind im Einsatzfall innerhalb weniger Minuten an den Feuerwehrhäusern einsatzbereit.



Hinweise für ein sicheres Silvester



Für die Silvesterfeierlichkeiten bittet die Feuerwehr Stuttgart die folgenden Hinweise zu beachten:



Feuerwerk



- Feuerwerk gehört nicht in die Hände von Kindern, Jugendlichen

und alkoholisierten Personen



- Nutzen Sie niemals illegales oder selbst hergestelltes Feuerwerk



- Zugelassenes Feuerwerk muss eine "CE-Kennzeichnung" mit

BAM-Kennziffer "0589" aufweisen



- Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des Herstellers -

verwenden Sie Knallkörper und Raketen nur im Freien und halten

Sie genug Abstand zu anderen Personen und Gebäuden



- Starten Sie Raketen niemals aus der Hand heraus, sondern aus

leeren Flaschen, welche in einem Getränkekasten sicher auf dem

Boden stehen



- Kein Feuerwerk auf Balkonen abbrennen



- Nicht gestartete Feuerwerkskörper niemals erneut zünden



- Feuerwerkskörper niemals am Körper aufbewahren, also nicht in

Hosen-/ Jackentaschen stecken



Feuerwerksverbot



- Es ist gesetzlich untersagt, in unmittelbarer Nähe von lärm- und

brandgefährlichen Gebäuden pyrotechnische Gegenstände

abzubrennen



- Zu den lärmempfindlichen Gebäuden zählen Kirchen, Krankenhäuser,

Kinder- und Altenheime



- Zu den brandempfindlichen Gebäuden zählen unter anderem

Fachwerkhäuser, Reetdachhäuser, Tankstellen und Holzlagerstätten



- Zudem besteht in Stuttgart ein Feuerwerksverbot innerhalb des

Cityrings



Brandschutz



- In der Silvesternacht alle Fenster und Lüftungsklappen

schließen, sowie brennbare Gegenstände von Balkonen und

Terrassen entfernen



- Abgebrannte Feuerwerkskörper müssen vollständig abgekühlt sein,

bevor sie im Hausmüll entsorgt werden



- Stellen Sie für den Notfall ein mit Wasser gefülltes Gefäß,

bspw. einen Eimer, oder einen Feuerlöscher bereit



- Versuchen Sie bei einem Brand die Flammen nur dann zu löschen,

wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist.



Sollte es dennoch zu einem Notfall kommen, wählen Sie bitte unverzüglich den europaweiten Notruf 112 und beantworten die Fragen der Leitstellendisponenten. Die erste Frage lautet immer: "Wo genau befindet sich der Notfallort".



Die Feuerwehr Stuttgart wünscht einen schönen und sicheren Jahreswechsel.



Erreichbarkeit der Pressestelle über den Jahreswechsel



Die Pressestelle der Feuerwehr Stuttgart ist vom 31.12.2023 um 14:00 Uhr bis zum 01.01.2024 um 18:00 Uhr besetzt. Auf den Social-Media-Kanälen der Feuerwehr Stuttgart wird am 31.12.2023 ab 19 Uhr über die Silvesternach berichtet. Am Vormittag des 01.01.2024 wird eine Pressemitteilung zu den Ereignissen der Silvesternacht versendet.



Erreichbarkeit der Pressestelle: 0711 21673510



E-Mail: 37-Pressestelle@stuttgart.de