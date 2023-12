Am Vormittag des 24.

Stuttgart (ots) - Dezember besuchten Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper und DRK-Präsident Dr. Martin Schairer die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz in der Integrierten Leitstelle Stuttgart (ILS). Begleitet wurden sie von Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge und dem Rettungsdienstleiter des DRK Ralph Schuster. Für weihnachtliche Stimmung sorgten die Lebkuchen-Präsente, welche während des Besuches an die Einsatzkräfte übergeben wurde.



Oberbürgermeister Dr. Nopper sagte: "Feuerwehr und Rettungsdienst sind Tag und Nacht für uns im Einsatz - sogar an den Weihnachtsfeiertagen. Sie machen Weihnachten zum Fest der praktizierten Nächstenliebe."



DRK-Präsident Dr. Martin Schairer betonte die ständige Einsatzbereitschaft: "Auch an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen gibt es bei der Sorge um Sicherheit und Gesundheit in Stuttgart keine Pause. Der Rettungsdienst fährt, während wir Weihnachten feiern. Wir sind froh und dankbar, dass die Frauen und Männer von den Hilfsorganisationen und der Feuerwehr hochmotiviert rund um die Uhr für uns da sind. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit."



Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auch an Weihnachten im Einsatz



Auch während der Weihnachtsfeiertage sind in Stuttgart zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Bei der Feuerwehr sind rund um die Uhr rund 90 Einsatzkräfte auf den fünf Feuerwachen in Bereitschaft. Zusätzlich stehen die über 1.000 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart für Einsätze bereit.



Im Rettungsdienst sind bis zu 120 Einsatzkräfte von Deutschem Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-Bund und Feuerwehr im Einsatz. Die Einsatzkräfte rücken auf den Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen der jeweiligen Organisationen zu den Einsätzen aus bzw. sind als Führungsdienste eingeteilt. Zusätzlich stehen die über 1.200 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen für Einsätze bereit.



Integrierte Leitstelle Stuttgart



Die Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS) wird gemeinsam von der Landeshauptstadt Stuttgart (Branddirektion) und dem DRK Stuttgart betrieben. Die ILS koordiniert als Zentrum der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr die Hilfeersuchen der Bevölkerung für die Bereiche Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankentransport. Darüber hinaus ist sie auch Alarmierungsstelle für die Einheiten des Katastrophenschutzes und gleichzeitig Oberleitstelle für den Rettungsdienst in Baden-Württemberg. Alle Notrufe unter der europaweiten Notrufnummer 112 aus dem Stadtgebiet Stuttgart laufen in der ILS auf. Im Jahr 2022 nahm die Integrierte Leitstelle Stuttgart insgesamt 413.640 Telefongespräche entgegen, hiervon 161.390 Notrufe über die 112. Dies entspricht rund 47 Telefonaten je Stunde. Hieraus resultierten 79.993 Einsätze für den Rettungsdienst, 59.636 Einsätze für den Krankentransport und 8.249 Feuerwehreinsätze